Il 2019 è stato l'anno di maggiore crescita per il fotovoltaico in Europa dal 2010: si è installata più capacità fotovoltaica rispetto a qualsiasi altra tecnologia di generazione elettrica. È quanto riporta Solar Power Europe nell'Eu Market Outlook 2019-2023 pubblicato oggi. Nel 2019 sono stati installati impianti per 16,7 GW, un aumento del 104% r ...

