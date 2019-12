Il Tso rende disponibile il report: "risultati coerenti con le criticità del sistema". A Edison e Metaenergia oltre metà degli 1,8 GW di capacità nuova (di cui 0,4 non autorizzata) che è quasi tutta termica. Acea unica aggiudicataria di capacità nuova rinnovabile: 3 MW di solare in zona Sud. "Mise e Arera non hanno rilevato problemi di riservatezza" ma mancano lo stesso l'elenco degli impianti e il dettaglio sulle fonti/tecnologie