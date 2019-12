La comunicazione della Commissione europea sull'European Green Deal (Egd) conferma l'intenzione di accelerare il processo di decarbonizzazione, esplicitata in diverse dichiarazioni della sua Presidente. In ventiquattro pagine espone in modo dettagliato una strategia impegnativa, a 360 gradi, corredata da un cronoprogramma, che elenca una cinquantin ...

