Oggi il titolo dei quotidiani sulla legge di Bilancio era in molti casi sul nuovo rinvio della fine dei prezzi tutelati dell'energia, stavolta di un anno e mezzo al 2022. Si tratta, nonostante molti diano numeri più alti, solo del secondo vero rinvio dall'entrata in vigore della legge Concorrenza del 2017. Ma che basta e avanza come segnale di cris ...

© Riproduzione riservata