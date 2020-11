BP, Eni, Equinor, National Grid, Shell e Total hanno dato vita a una partnership, la Northern Endurance Partnership (Nep), per sviluppare infrastrutture di trasporto e stoccaggio di anidride carbonica (CO2) offshore nel Mare del Nord del Regno Unito, con BP come operatore. L'infrastruttura sarà al servizio dei progetti Net Zero Teesside (Nzt) e Zer ...

© Riproduzione riservata