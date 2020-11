“Prendiamo atto della decisione dell'Autorità e adiremo le vie di giustizia per impugnare il provvedimento”. Questa la reazione del Corepla dopo che stamattina l'Antitrust ha comunicato di aver comminato una multa di 27 milioni al consorzio.

Corepla, si legge in una nota, “ritiene infatti di non aver in alcun modo ostacolato l'accesso al mercato ...

© Riproduzione riservata