È “particolarmente positivo e importante” il via libera “finalmente giunto dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al portale www.iovadoametano.it, sviluppato da Snam, che permetterà fattivamente il rifornimento delle autovetture a metano in self service”. Lo scrive Federmetano in una nota diramata a valle di un incontro con il sottosegr ...

© Riproduzione riservata