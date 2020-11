Exergy International, fornitore di impianti geotermici binari di nuova generazione, controllata dalla multinazionale cinese Tica, ha completato nel mese di ottobre l'avviamento di tre nuovi impianti geotermici in Turchia. Si tratta di un impianto da 26 MWe per il cliente Greeneco Enerji, uno da 12 MWe per Rsc Enerji e uno da 10 MWe per Kiper Elektr ...

© Riproduzione riservata