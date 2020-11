Italia Solare ha inviato al Mise due lettere per proporre alcune modifiche al DM Fer 1 e per dare seguito alle previsioni del DL Semplificazioni. Per quanto riguarda il DM Fer 1, si legge in una nota, l'associazione chiede di: prorogare la durata del provvedimento, visti gli scarsi risultati sinora registrati, fino al 2025 incluso, considerando un ...

© Riproduzione riservata