Hera ha chiuso i primi 9 mesi del 2020 con un utile netto pari di 244,7 milioni di euro, in rialzo dell'1,1%, ricavi pari a 4,9 miliardi, in calo del 3,1% e un margine operativo lordo in rialzo del 2,6% a 806,2 mln. Gli investimenti operativi si attestano a 333,6 mln e posizione finanziaria di 3,28 mld si conferma in linea con i 3,27 mld del 31 di ...

