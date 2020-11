Gli operatori restano gli stessi del biennio 2019-20, ma cambia significativamente la ripartizione - con Enel e A2A in crescita e Hera in ripiegamento - in un contesto di corrispettivi in calo soprattutto al Sud: questo a colpo d'occhio l'esito della nuova gara per il servizio elettrico di Salvaguardia, pubblicato ieri sera da Acquirente Unico.

Pi ...

© Riproduzione riservata