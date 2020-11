Sui circuiti elettronici internazionali le quotazioni del petrolio continuano a correre in attesa che lunedì e martedì prossimo si svolgano rispettivamente i vertici Opec e OpecPlus. Mentre il mercato è finito in backwardation (prezzo pronto superiore a quello futuro), fare previsioni sull'accordo tra i paesi OpecPlus per un prolungamento dei tetti ...

© Riproduzione riservata