Per la prima volta nella storia degli Stati Uniti un dirigente preposto al cambiamento climatico siederà al Consiglio per la sicurezza nazionale. John Kerry, ex segretario di Stato di Obama dal 2013 al 2017, sarà l'Inviato speciale del presidente per il clima: un incarico completamente nuovo all'interno del National Security Council, l'organism ...

© Riproduzione riservata