Mercato dei noli

Indice Dry Bulk in diminuzione rispetto alla rilevazione di ottobre, perché messo sotto pressione dal calo delle Capesize. Eccetto per una tregua di una settimana, la taglia ha registrato numeri sempre più bassi con una perdita di 2.000 $/g in media su base time charter. Questa volta ha pesato anche il mercato FFA, nonostante le ...

© Riproduzione riservata