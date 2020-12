Iren realizzerà in via sperimentale una pompa di calore da 150 kW di potenza elettrica integrata con un accumulo termico da 300 kWh presso uno dei gruppi della sua centrale a ciclo combinato di Moncalieri (TO), per dimostrare come una pompa di calore possa aumentare l'efficienza di un ciclo combinato, nell'ambito di un progetto di ricerca europeo

...

