Cinque Stati tedeschi hanno stretto un accordo per promuovere lo sviluppo dell'idrogeno verde, con l'obiettivo di installare almeno 500 MW di capacità di elettrolisi entro il 2025 e 5 GW entro il 2030. L'iniziativa – si legge in una nota congiunta – mira a trasformare la Germania settentrionale nella regione più forte d'Europa per l'idrogeno verde ...

