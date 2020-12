Liquigas ha firmato un accordo per l'acquisizione di Friulanagas, società che opera nell'importazione, stoccaggio, miscelazione e distribuzione di Gpl in serbatoi, bombole e per autotrazione. A valle dell'acquisizione, Liquigas conta oltre 360.000 clienti in ambito domestico e industriale e un fatturato aggregato di circa 500 milioni di euro.

Fond ...

© Riproduzione riservata