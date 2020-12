La Commissione europea ha lanciato oggi il secondo invito a presentare progetti nell'ambito del Fondo per l'innovazione, uno dei più grandi programmi al mondo di finanziamento per la diffusione di tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio.

Il nuovo bando, si legge in una nota, rende disponibili finanziamenti per 100 milioni di euro per p ...

© Riproduzione riservata