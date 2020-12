Tredici macro-progetti articolati in 155 progetti di dettaglio per un totale di 25 miliardi di euro da “intercettare” nell'ambito dei fondi Next Generation EU. Sono i numeri del Piano di ripresa regionale messo a punto dalla giunta regionale del Veneto, in attesa della definizione del Pnrr a livello nazionale (previsto per il prossimo gennaio). Il ...

© Riproduzione riservata