Attuare una deroga strutturale dei nuovi adempimenti per i possessori di distributori di carburante per uso privato, le cosiddette cisternette, che alleggerisca di ulteriori oneri il carico per artigiani, piccole e medie imprese di autotrasporto (anche in ragione del procrastinarsi dell'emergenza Covid19) e che riconosca al comparto delle aziende e ...

© Riproduzione riservata