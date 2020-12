Si è concluso il processo di valutazione delle candidature alla terza edizione del Premio di Studio e del Premio Giornalistico «Pasquale De Vita», promossi da Automobile Club d'Italia , Sara Assicurazioni e Unione Energie per la Mobilità (Unem), in collaborazione con la rivista Energia, per ricordare il presidente dell'Agip Petroli e dell'Unione Pe ...

© Riproduzione riservata