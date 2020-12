Una delibera e cinque allegati per definire la nuova politica della Sardegna su installazione e repowering di impianti da fonte rinnovabile. Non c'è solo l'indicazione delle aree non idonee nell'atto approvato martedì dalla giunta Solinas su proposta dell'assessora all'Industria Anita Pili. i cinque allegati riguardano: analisi degli impatti degli ...

© Riproduzione riservata