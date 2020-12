Dai parlamentari di Fratelli d'Italia arriva un appello all'Arera per regolare il servizio di trasporto del Gnl su gomma in Sardegna. È quanto emerge dall'interrogazione che hanno presentato ieri alla Camera i deputati Deidda, Rotelli e Caretta, chiedendo al ministro dello Sviluppo economico di intervenire per prevedere “un'adeguata ...

© Riproduzione riservata