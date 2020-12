Potrebbe slittare dal 2023 al 2024 il divieto di utilizzare l'olio di palma per la miscelazione con il diesel o per la produzione di energia rinnovabili. È quanto previsto da numerosi emendamenti al disegno di Legge di delegazione europea, che sono stati presentati ieri in commissione Politiche UE della Camera.

La disciplina sull'utilizzo dell ...

© Riproduzione riservata