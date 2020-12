Incentivi per la transizione verde e “riconoscimento finanziario” degli sforzi fatti dall'Italia per il green deal: sono alcune proposte che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte porterà al prossimo Consiglio europeo, in programma domani e dopodomani.

Conte è intervenuto questa mattina nell'Aula della Camera per illustrare l'agenda del ...

© Riproduzione riservata