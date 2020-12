Nella seduta del 27 novembre, con delibera 59/89, la Giunta della Sardegna ha approvato le “Linee di indirizzo per l'aggiornamento del piano energetico ambientale regionale”. L'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 fissato dalla Giunta è di -50% al 2030. Per l'aggiornamento del Piano, la Giunta promuove il phase-out dal carbone sostenendo c ...

© Riproduzione riservata