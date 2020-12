Ok alla proroga degli incentivi auto, anche per le Euro6 a fronte di rottamazione: è il contenuto dell'accordo concluso questa mattina dalla maggioranza in commissione Attività produttive della Camera. L'accordo, che confluirà nella manovra sotto forma di emendamento, prevede il rifinanziamento dell'extra-bonus per gli acquisti di veicoli el ...

© Riproduzione riservata