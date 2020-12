Dai 9 anni per autorizzare l'eolico offshore, ai rallentamenti per il biogas che fanno perdere incentivi, alla rinuncia al solare termodinamico in Sardegna che ha prodotto disinvestimenti per decine di milioni e delocalizzazione: secondo i coordinamento Freei costi improduttivi della burocrazia vanno tagliati semplificando o si rischia di perdere l ...

© Riproduzione riservata