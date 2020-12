Mentre mancano due settimane dall'avvio del nuovo triennio, è in corso un'interlocuzione tra il Mise e la Commissione europea sui meccanismi di approvvigionamento del servizio di interrompibilità, che è “fondamentale per la sicurezza del sistema elettrico”. Sono inoltre in arrivo gli indirizzi del Mise “riguardanti l'approvvigionamento del ...

