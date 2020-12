La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un provvedimento di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di Marcello Asciutto, 58enne, funzionario della Regione Siciliana, accusato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio per presunte mazzette in relazione ad alcuni progetti di biometano nell'Isola. Il provvedimento ...

