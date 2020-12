Obton, gruppo danese attivo negli investimenti in tecnologie sostenibili e il più grande investitore di parchi solari nel Nord Europa, ha siglato un accordo con E2E, società italiana delle energie rinnovabili, per l'acquisizione di un portafoglio di 33 MW che comprende 43 impianti fotovoltaici in Italia, aggiudicandosi una gara alla quale hanno par ...

© Riproduzione riservata