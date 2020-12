È in programma domani l'evento Gse “Gruppi di autoconsumatori e comunità di energia rinnovabile”. l'evento si svolgerà a partire dalle 10 in diretta streaming sulla piattaforma Webex Gse. Questo il link per collegarsi: https://bit.ly/2J1ro1f

Per informazioni: eventigse@gse.it. Il programma è in allegato. ...

© Riproduzione riservata