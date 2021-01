Particolato atmosferico e virus non interagiscono tra loro, pertanto, escludendo le zone di assembramento, la probabilità di maggiore trasmissione in aria del contagio in outdoor in zone ad elevato inquinamento atmosferico appare essenzialmente trascurabile. E' la conclusione a cui giunge un recente studio, condotto dall'Istituto di scienze dell'at ...

© Riproduzione riservata