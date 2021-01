Eni Rewind, la società ambientale di Eni, ha firmato oggi con Noga, l'Autorità nazionale per il petrolio e il gas del Regno del Bahrain, un memorandum di intesa individuare e promuovere iniziative congiunte per la gestione, il recupero e il riutilizzo delle risorse acqua e suolo e dei rifiuti in Bahrain, in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 ...

