La richiesta di ampliamento del termovalorizzatore di San Vittore, gestito da Acea Ambiente, sarà ammessa solo se riguarderà il recupero dei fanghi che non possono essere impiegati in agricoltura. È quanto emerge dalla risposta che ha dato ieri il sottosegretario Morassut all'interrogazione dell'onorevole Fontana (M5S), presentata in commission ...

© Riproduzione riservata