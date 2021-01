Tages Capital Sgr ha acquistato dal Gruppo Viridis Energia tramite il fondo Tages Helios II un portafoglio fotovoltaico composto da 12 impianti situati in Emilia Romagna e Marche per circa 19 MW. Gli impianti si trovano in prossimità di altri stabilimenti di proprietà di Tages Helios II. Il fondo ha acquisito un secondo portafoglio fotovoltaico di ...

© Riproduzione riservata