Il sistema di sconti sui carburanti adottato dal Friuli Venezia Giulia per limitare il fenomeno dei pieni transfrontalieri non è in contraddizione con le norme europee in materia di accise. Più precisamente, la Commissione europea non è riuscita a dimostrare che l'Italia abbia con questo sistema istituito una riduzione delle accise, sotto forma di ...

© Riproduzione riservata