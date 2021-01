Le associazioni dei gestori Asnali, Gaia e Gisc_TV hanno scritto a Eni per chiedere di partecipare all'incontro in programma mercoledì 20 tra l'azienda e le associaiozni dei gestori Faib, Fegica e Figisc per la definizione di un nuovo accordo di colore in sostituzione di quello 19 dicembre 2014, scaduto il 31 dicembre 2016.

Le tre sigle sottolinea ...

© Riproduzione riservata