La Commissione di regolazione dell'energia francese (Cre) ha proposto oggi al governo un incremento dal 1 febbraio dei prezzi regolati dell'elettricità di un 1,6% per le famiglie e del 2,6% delle imprese in parte, anche per compensare gli impatti su Edf dell'aumento degli insoluti nell'ultimo anno di pandemia.

Nel dettaglio, l'agenzia francese pe ...

© Riproduzione riservata