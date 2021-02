Sarà Invitalia a raccogliere le domande di accesso al contributo previsto dal DL Rilancio per le micro imprese e le Pmi della distribuzione carburanti in autostrada, per uno stanziamento di 4 milioni di euro, finalizzato a compensare gli effetti della riduzione delle vendite nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 a causa dell'emergenza Covid-19. E ...

© Riproduzione riservata