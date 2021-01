Evolvere (Eni gas e luce) ha sottoscritto un accordo quadro con Banco Bpm per la cessione e acquisto di crediti d'imposta previsti dal decreto Rilancio (Superbonus 110%). L'accordo, si legge in una nota, è un tassello importante per consentire al cliente di effettuare la riqualificazione energetica della propria abitazione, a fronte della cessione ...

© Riproduzione riservata