In un momento in cui le autorità pubbliche, le principali società energetiche e le case automobilistiche mondiali hanno scelto l'idrogeno come energia pulita ed efficiente per i trasporti, dobbiamo dotarci dei mezzi per accelerare il nostro sviluppo fino al 2025, puntando a produrre profitti ogni anno. Costruiremo così insieme un attore europeo di ...

© Riproduzione riservata