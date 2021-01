Enel X, la linea di business dedicata ai servizi energetici innovativi del Gruppo Enel, ha ottenuto il via libera dalla Commissione Europea per lo sviluppo di tre progetti presentati nell'ambito del secondo IPCEI (Important Project of Common European Interest), creato per sostenere la filiera europea delle batterie, a cui partecipano 42 aziende Eur ...

© Riproduzione riservata