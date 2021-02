La Rosetti Marino spa ha acquistato il 60% di Green Methane Srl, società attiva nella progettazione, realizzazione e messa in esercizio di impianti per la trasformazione di biogas in biometano. L'accordo è stato firmato dall'amministratore delegato di Rosetti Marino, Oscar Guerra, e da Ferruccio Marchi e da Luigi Tomasi, rispettivamente presidenti ...

© Riproduzione riservata