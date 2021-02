E' dall'inizio del 2020 che circolano voci di una mega fusione tra Chevron ed Exxon Mobil in Usa. Voci che sono state riportate per la prima volta dal Wall Street Journal, secondo cui si è già arrivati a buttare giù una bozza dei documenti legali necessari. Un affare che valuterebbe Exxon 190 miliardi di dollari e Chevron 164. Poi sembra che i co ...

© Riproduzione riservata