In relazione al Bando di relativo alla “Gara a procedura aperta, suddivisa in otto lotti, per la conclusione – in relazione a ciascun Lotto - di un Accordo Quadro per la fornitura in acquisto di Autobus urbani”, valutate le istanze pervenute, al fine di garantire la massima partecipazione e consentire agli operatori economici interessati la formula ...

© Riproduzione riservata