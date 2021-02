Macquarie Infrastructure and Real Assets (Mira) ha raccolto oltre 1,6 miliardi di euro per investimenti nelle energie rinnovabili con la chiusura finale di Macquarie Green Investment Group Renewable Energy Fund 2, superando l'obiettivo di raccolta minimo iniziale pari a 1 mld. Lo annuncia la stessa Mira in una nota.

MgRef2 è un fondo chiuso della ...

