Sequestri per 130 milioni di euro e sei indagati per una frode nel commercio di carburanti dalla Croazia. Sono i risultati di un'operazione del comando provinciale della Guardia di finanza di Pistoia su disposizione del Tribunale di Pistoia. Sei gli imprenditori coinvolti, residenti in Toscana e Piemonte.

Il provvedimento dall'Autorità giudiziari ...

