Schiacciate dalla concorrenza delle nuove raffinerie in Asia e Medio Oriente, Exxon Mobil e BP hanno deciso di chiudere due raffinerie in Australia e trasformarle in depositi costieri.

Exxon Mobil Australia vuole chiudere la sua raffineria di Altona, vicino Melbourne, da 80.000 barili al giorno e convertirla in un terminal per l'importazione di c ...

© Riproduzione riservata