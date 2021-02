La Sezione Trentino Alto Adige/Suedtirol dell'Aeit, in collaborazione con l'Università di Trento, propone (19 febbraio h. 17:30, www.aeit.it) un seminario online per fare il punto sull'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e sulle comunità di energia rinnovabile. Luce puntata, in particolare, sulla delibera 318/2020/R/EEL di Arera, che disc ...

© Riproduzione riservata